Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei verletzte Radfahrer in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 31.05.2021 gegen 17:30 Uhr ist es auf der Duisburger Straße in Oberhausen Lirich zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Ein junger Mann (20) wollte mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt auf die Duisburger Straße fahren. Eine Radfahrerin (29) fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Ruhrorter Straße. Beim Herausfahren kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Auf der Essener Straße im Oberhausener Stadtteil Marienkirche ist gestern, 31.05.2021, gegen 20:00 Uhr, ein Auto mit einem Radfahrer kollidiert. Eine Autofahrerin (61) fuhr auf der Essener Straße aus Richtung Mellinghofer Straße kommend, in Richtung Centro. An der Kreuzung Osterfelder Straße wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer (31). Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

