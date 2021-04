Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Untersagung des Fahrtantritts (55/1604)

Speyer (ots)

Durch eine Polizeistreife konnte gegen 19:35 Uhr bei einem Bürger, der in der Industriestraße in Speyer gerade im Begriff war als Fahrer in einen PKW einzusteigen, Auffälligkeiten festgestellt werden, die mit dem Konsum von berauschenden Mitteln in Zusammenhang stehen könnten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, da erhebliche Zweifel an der Fahrtüchtigkeit bestanden.

