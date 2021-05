Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 40-Tonner mit Vollgas unterwegs

Oberhausen (ots)

Viel zu schnell war ein 24-Jähriger am Freitagvormittag (28.05.) mit seinem 40 Tonner auf der Mecklenburger Straße unterwegs: erlaubt sind hier 30 km/h. Die gemessene Geschwindigkeit: 69 km/h. Auch nach Abzug der Toleranz noch mehr als das Doppelte zu schnell! Das bedeutet für den LKW-Fahrer zwei Punkte, 200 Euro Strafe und einen Monat Fahrverbot. Die Antwort des Holländers: "So schnell?" Hoffentlich fährt er in Zukunft vorsichtiger.

