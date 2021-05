Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsame Erklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizeipräsidium Oberhausen: Schlag gegen Bandenkriminalität - Zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen

Oberhausen (ots)

Seit Anfang des Jahres hatten die spezialisierten Oberhausener Diebstahlsermittler eine Bande von 5 überwiegend in Oberhausen und Mülheim a.d. Ruhr wohnenden Tatverdächtigen im Visier.

Die Bandenmitglieder stehen im dringenden Tatverdacht insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, vorzugsweise in Einkaufszentren mit integrierten Ladeneinheiten, Tageseinnahmen und Waren im Wert von etlichen 10.000 Euro gestohlen zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkten die Tatverdächtigen bei allen Taten arbeitsteilig, gut organisiert sowie zielgerichtet das Verkaufspersonal in den Tatobjekten ab, um einem Komplizen den Zugriff auf die Tageseinnahmen zu ermöglichen.

Die Überwachungsvideos der Tatobjekte zeigen, wie Mitarbeiterinnen von den Tatverdächtigen teilweise sogar von bestimmten Bereichen im Geschäft "weggeführt" werden, um den geplanten Diebstahl zu ermöglichen.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg erhellten die Ermittler die Hintergründe von zahlreichen Straftaten und vollstreckten am 28.05.2021 in einer konzentrierten Aktion drei Haftbefehle sowie fünf Durchsuchungsbeschlüsse, die durch das Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erlassen worden waren. Eine weitere Person wurde festgenommen, da ein Haftbefehl gegen sie vorlag. Bei den Festgenommen handelt es sich um drei Männer im Alter von 39, 40 und 43 Jahren sowie eine 35-jährige Frau.

Die Durchsuchungen erfolgten in Oberhausen und Mülheim an der Ruhr. Diese dauerten bis in die Nachtstunden an und förderten zahlreiche Beweismittel, wie Mobiltelefone, Tatbekleidung sowie Diebesgut zutage, die allesamt sichergestellt und im Rahmen der weitergehenden Ermittlungen ausgewertet werden.

