Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Rücksichtsvoll und angemessen Autofahren - das ist für manch eine Autofahrerin oder einen Autofahrer leider noch ein Fremdwort. Umso wichtiger also, dass die Polizei an vielen verschiedenen Stellen in Oberhausen kontrolliert. Um für dieses Thema zu sensibilisieren, werden folgende Messstellen bereits vorab bekannt gegeben:

Montag (07.06.): Körnerstraße

Dienstag (08.06.): Siegesstraße

Mittwoch (09.06.): Mühlenstraße

Donnerstag (10.06.): Hiesfelder Straße

Freitag (11.06.): Schmachtendorfer Straße

Fahren Sie bitte vorsichtig und achten Sie vor allem auch auf die kleinen Straßenverkehrsteilnehmerinnen und Straßenverkehrsteilnehmer!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell