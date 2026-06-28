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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (598) 50-jährige Melanie S. aus Hersbruck vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Hersbruck (ots)

Wie mit Meldung 597 berichtet, wurde in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) seit dem 26.06.2026 die 50-jährige Melanie S. vermisst. Die Frau konnte in der Nacht zum Sonntag (28.06.2026) wohlbehalten im Stadtgebiet Hersbruck angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
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Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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