POL-MFR: (598) 50-jährige Melanie S. aus Hersbruck vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Schwabach (ots) - Die Schwabacher Kriminalpolizei nahm zwei Einschleichdiebe fest, die mit der Masche, auf Grundstücken etwas kaufen oder verkaufen zu wollen, versucht hatten, in mehrere Häuser im Landkreis Roth einzudringen. Die beiden ungarischen Tatverdächtigen (53 und 58 Jahre alt) sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wiesen die Ermittler den beiden Männern zudem mehrere ...

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