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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (597) 50-jährige Melanie S. aus Hersbruck vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Hersbruck (ots)

Seit Freitagmorgen (26.06.2026) wird die 50-jährige Melanie S. aus Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Melanie S. wurde um kurz nach 08:00 Uhr letztmalig im Stadtgebiet Hersbruck gesehen. Seither fehlt von der 50-jährigen Frau jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Mit Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren sowie Wasser- und Bergwacht führte die Polizeiinspektion Hersbruck bereits bis in die Nachtstunden umfangreiche Suchmaßnahmen in und um Hersbruck durch. Hierbei waren sowohl ein Personensuchhund als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bislang ergaben sich allerdings keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten.

Personenbeschreibung:

Ca. 168 cm groß, 58 kg, schlank, schwarze Haare, trägt Sportkleidung (bekannt: schwarze ¾-Sporthose mit der Aufschrift "SPORT", weiße Turnschuhe)

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/104939/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort von Melanie S. nehmen die Polizeiinspektion Hersbruck unter der Rufnummer 09151 8690-0 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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