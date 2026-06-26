Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (595) Einschleichdiebe festgenommen

Schwabach (ots)

Die Schwabacher Kriminalpolizei nahm zwei Einschleichdiebe fest, die mit der Masche, auf Grundstücken etwas kaufen oder verkaufen zu wollen, versucht hatten, in mehrere Häuser im Landkreis Roth einzudringen. Die beiden ungarischen Tatverdächtigen (53 und 58 Jahre alt) sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wiesen die Ermittler den beiden Männern zudem mehrere Einschleichdiebstähle im Bereich Spalt nach. Die Tatverdächtigen gaben dabei vor, auf den Grundstücken etwas kaufen oder verkaufen zu wollen. Über zum Lüften geöffnete Terrassentüren gelangten sie in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertsachen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen die beiden Männer Haftantrag. Sie wurden am Freitag (26.06.2026) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen beide Haftbefehl erließ.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach dauern an, insbesondere wird ein Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Taten in den Landkreisen Ansbach, Amberg-Sulzbach und Neumarkt geprüft.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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