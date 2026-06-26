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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (592) 18-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag (18.06.2026) auf Freitag (19.06.2026) erlitt ein 18-jähriger Mann im Nürnberger Süden im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung eine Stichverletzung. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 00:10 Uhr im Bereich Hummelsteiner Weg / Galgenhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitt ein 18-jähriger Algerier eine Stichverletzung im Halsbereich. Der Geschädigte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die bisherigen Ermittlungen konnten die Umstände der Tat sowie den genauen Tatablauf bislang nicht vollständig aufklären.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Hummelsteiner Weg / Galgenhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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