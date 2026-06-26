Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (592) 18-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Nürnberg (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag (18.06.2026) auf Freitag (19.06.2026) erlitt ein 18-jähriger Mann im Nürnberger Süden im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung eine Stichverletzung. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es gegen 00:10 Uhr im Bereich Hummelsteiner Weg / Galgenhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei erlitt ein 18-jähriger Algerier eine Stichverletzung im Halsbereich. Der Geschädigte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die bisherigen Ermittlungen konnten die Umstände der Tat sowie den genauen Tatablauf bislang nicht vollständig aufklären.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Hummelsteiner Weg / Galgenhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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