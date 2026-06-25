Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (589) Verkehrsunfall mit Notarztfahrzeug

Herzogenaurach (ots)

Am Donnerstagvormittag (25.06.2026) ereignete sich in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Verkehrsunfall mit einem Notarztfahrzeug. Die 33-jährige Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 08:50 Uhr befuhr das Notarztfahrzeug während einer Einsatzfahrt unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten den Hans-Ort-Ring in Richtung Erlangen. An der Kreuzung zur Peter-Fleischmann-Straße/Ecke Olympiaring kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Audi, der vom Olympiaring kommend in die Kreuzung einfuhr.

Durch den Aufprall wurde das Notarztfahrzeug nach rechts abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Ampelmast.

Die 33-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Fahrer des Notarztfahrzeugs sowie der 45-jährige Fahrer des Audi wurden nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, dürfte jedoch mehrere Zehntausend Euro betragen. An dem Einsatz waren mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber beteiligt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr kurzzeitig umgeleitet werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs

Erstellt durch: Alexander Greil / bl

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