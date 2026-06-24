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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (587) Junge Mädchen Opfer von Sexual- und Betäubungsmitteldelikten - Zwei weitere Männer in Untersuchungshaft

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldungen 492 und 522 berichtet, bekämpft die Ermittlungskommission "EKO Kajal" Straftaten im Zusammenhang mit Sexualdelikten gegen Mädchen und junge Frauen sowie die Abgabe von Betäubungsmitteln und Medikamenten an Minderjährige im Umfeld des Nürnberger Hauptbahnhofs. Nun gelang es zwei weitere Männer festzunehmen und in eine Justizvollzugsanstalt einzuliefern.

Beamte der Ermittlungskommission Kajal nahmen bei dem Vollzug eines Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nun zwei weitere Männer fest. Die syrischen Staatsbürger im Alter von 26 und 24 Jahren wurden am Montag (22.06.2026) in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof angetroffen.

Der 26-Jährige wird verdächtigt Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben zu haben. Zudem fanden die Beamten in der Wohnung des 26-Jährigen verschiedene Betäubungsmittel (unter anderem Crystal und Kokain) sowie gut 2000 Euro Bargeld auf und stellten dies sicher. Gegen den 26-Jährigen bestand bereits ein Haftbefehl in oben genannter Sache.

Bei dem 24-Jährigen verdichteten sich während der Durchsuchungsmaßnahmen die Hinweise, welche auf den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern schließen ließen.

Beide Männer wurden vor Ort festgenommen und am Dienstag (24.06.2026) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehle, woraufhin diese in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden.

Demnach gelang es der EKO Kajal und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bislang Hafbefehle gegen sechs Tatverdächtige zu erwirken und diese der Untersuchungshaft zuzuführen. Die intensiven Ermittlungen und Maßnahmen zur Bekämpfung der im Nürnberger Bahnhofsumfeld erkannten Entwicklungen werden somit unvermindert fortgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90402 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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