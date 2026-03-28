Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Brand in Kleingartenanlage am Ootmarsumer Weg
Nordhorn (ots)
Am Samstagmorgen kam es gegen 07:20 Uhr zu einem Brand in einer Gartenparzelle eines Kleingartenvereins am Ootmarsumer Weg in Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Parzelle in Brand. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Personen nicht verletzt. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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