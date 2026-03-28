POL-EL: Nordhorn - Brand in Kleingartenanlage am Ootmarsumer Weg

Lünne (ots) - Am Freitag, den 27. März 2026, gegen 10:45 Uhr, kam es in der Straße Wintermannshof in Lünne zu einem Brand in einem Ferienhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gebäude, das sich derzeit in grundlegender Renovierung befindet, in Brand. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lünne und Spelle waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 40 ...

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