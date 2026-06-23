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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (587) Bierkasten von Kanalbrücke geworfen - Polizei sucht weiteren Tatverdächtigen

Nürnberg (ots)

Ein von einer Kanalbrücke geworfener Bierkasten hat am Samstagabend (20.06.2026) in Nürnberg-Neukatzwang beinahe einen 46-jährigen Mann sowie einen Jugendlichen getroffen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach einem bislang unbekannten dritten Tatverdächtigen.

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde an der Sauerbruchstraße/Ecke Marthweg in Nürnberg-Neukatzwang ein Bierkasten von der Brücke in Richtung des darunter verlaufenden Kanals geworfen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich unter dem Bauwerk ein 46-jähriger Mann gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn und einem 14-jährigen Bekannten. Auf der Brücke hielt sich zeitgleich eine Gruppe von drei Personen auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der zum Teil mit Flaschen gefüllte Bierkasten aus dieser Gruppe heraus geworfen. Der Bierkasten verfehlte den 46-jährigen Deutschen sowie den 14-jährigen deutschen Jugendlichen nur knapp.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige kurze Zeit später in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei ukrainische Staatsangehörige im Alter von 25 und 18 Jahren.

Der dritte bislang unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, kurze blonde Haare, dunkel bekleidet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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