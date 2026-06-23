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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (583) Schwerer Verkehrsunfall auf der A 6 - Lkw-Fahrer verstorben

Lauterhofen (ots)

In der Nacht von Montag (22.06.2026) auf Dienstag (23.06.2026) kam es auf der BAB A 6 zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf/Leinburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 02:00 Uhr befuhr der 58-jährige slowakische Staatsangehörige mit seinem Sattelzug den rechten von zwei Fahrstreifen auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Auf Höhe des Parkplatzes Zankschlag Nord (Markt Lauterhofen, Lkrs. Neumarkt in der Oberpfalz) kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte mit einem dort stehenden Sattelzug.

Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit. Der 58-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 44-jährige Fahrer (lettisch) des stehenden Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Autobahn ist in dem betroffenen Abschnitt in Fahrtrichtung Heilbronn aufgrund der Bergungsarbeiten voraussichtlich bis zur Mittagszeit vollständig gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Alfeld abgeleitet.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht haben vor Ort die Ermittlungen zu Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie hierbei von einem Gutachter unterstützt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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