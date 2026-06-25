Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (588) Ladendiebstahl deckt Diebestour auf - Festnahme

Nürnberg (ots)

Eine 54-jährige Tschechin wurde am Mittwoch (24.06.2026) beim Diebstahl von Waren aus einem Geschäft in der Breiten Gasse beobachtet und festgehalten. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei stellten die Beamten weitere Straftaten fest.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einem Geschäft in der Breiten Gasse gerufen, nachdem ein Angestellter die 54-Jährige beim Diebstahl von Waren beobachtet und festgehalten hatte. Die eingesetzten Beamten nahmen die Frau vorläufig fest.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau neben den in der Breiten Gasse entwendeten Waren auch ein Schließfach angemietet hatte, in dem sich umfangreiches Diebesgut aus mehreren weiteren Geschäften befand. Zudem führte sie professionelles Werkzeug mit sich, mit dem sie Diebstahlsicherungen an der Ware umgehen beziehungsweise entfernen konnte.

Außerdem legte die Frau einen Ausweis vor, der auf eine andere Person ausgestellt war. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten das Diebesgut, das Werkzeug sowie die Betäubungsmittel sicher und leiteten Ermittlungen unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die 54-Jährige. Sie wird im Laufe des Donnerstags (25.06.2026) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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