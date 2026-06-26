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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (591) 14. Landestag der Verkehrssicherheit - Polizeipräsidium Mittelfranken lädt zum großen Familientag am Jakobsplatz ein

Nürnberg (ots)

Das Polizeipräsidium Mittelfranken lädt gemeinsam mit der Stadt Nürnberg und dem Bayerischen Rundfunk zum 14. Landestag der Verkehrssicherheit ein. Am Samstag (27.06.2026) erwartet die Besucherinnen und Besucher von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt.

Unter dem Motto "Sicherheit auf Landstraßen" rückt die vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration initiierte Veranstaltung ein zentrales Thema in den Fokus. Begleitend dazu präsentiert das Polizeipräsidium Mittelfranken seine Kampagne "NULL RISIKO - 100 % LEBEN", um für mehr Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr zu werben. Da sich bayernweit ein Großteil der schweren Unfälle außerhalb geschlossener Ortschaften ereignet, möchte die Polizei die Verkehrssicherheit für alle Altersgruppen greifbar machen und das Bewusstsein für ein partnerschaftliches Miteinander schärfen.

Staatsminister Joachim Herrmann, MdL, eröffnet den Aktionstag persönlich. Anschließend präsentieren mehr als 80 Aussteller ihre Angebote auf dem Jakobsplatz. Das BR-Moderationsduo Regina Wallner und Jörn Sawatzki führt durch das Bühnenprogramm, bei dem unter anderem Starkoch Alexander Herrmann, Kika-Moderator Julian Janssen ("Checker Julian") und die fränkische Tatort-Schauspielerin Lisa Sophie Kusz zu Gast sind. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Polizeiband "Cops Club".

Parallel dazu veranstaltet das Polizeipräsidium Mittelfranken einen Tag der offenen Tür und gewährt spannende Einblicke in die polizeiliche Praxis: Das Spezialeinsatzkommando (SEK) demonstriert in einer gemeinsamen Vorführung mit der Hubschrauberstaffel sein Können, und auch das Unterstützungskommando (USK) zeigt Einsatzszenarien aus seinem Arbeitsalltag.

Familien mit Kindern dürfen sich auf ein buntes Angebot freuen. Neben verschiedenen Mitmach-Parcours stehen eine Hüpfburg, ein Zauberer sowie ein Ballonkünstler bereit. Eine Puppenbühne und Kinderschminken runden das Programm ab.

Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen haben die Organisatoren auch für Erfrischung gesorgt: Die Feuerwehr Nürnberg und die N-ERGIE stellen einen kostenfreien Trinkwasserspender bereit und bieten Möglichkeiten zur Abkühlung vor Ort.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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