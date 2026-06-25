PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (590) Fußgänger in Nürnberg bei Verkehrsunfall getötet

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (25.06.2026) ereignete sich im Nürnberger Norden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw erfasste beim Abbiegen einen 14-jährigen Jungen, der hierbei tödlich verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bog ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13:20 Uhr von der Rollnerstraße nach rechts in den Nordring ab. Während des Abbiegevorgangs erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache einen 14-jährigen Jungen, der gerade die Straße im Bereich der Fußgängerfurt überquerte.

Der 14-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er trotz intensivmedizinischer Maßnahmen seinen schweren Verletzungen.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führt derzeit die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen. Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Derzeit (Stand: 16:00 Uhr) ist der Nordring im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Jakobsplatz 5
D-90402 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 14:40

    POL-MFR: (589) Verkehrsunfall mit Notarztfahrzeug

    Herzogenaurach (ots) - Am Donnerstagvormittag (25.06.2026) ereignete sich in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Verkehrsunfall mit einem Notarztfahrzeug. Die 33-jährige Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Gegen 08:50 Uhr befuhr das Notarztfahrzeug während einer Einsatzfahrt unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten den Hans-Ort-Ring in Richtung Erlangen. An der Kreuzung zur ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 11:47

    POL-MFR: (588) Ladendiebstahl deckt Diebestour auf - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Eine 54-jährige Tschechin wurde am Mittwoch (24.06.2026) beim Diebstahl von Waren aus einem Geschäft in der Breiten Gasse beobachtet und festgehalten. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Polizei stellten die Beamten weitere Straftaten fest. Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zu einem Geschäft in der Breiten Gasse gerufen, nachdem ein Angestellter die 54-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren