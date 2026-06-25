Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (590) Fußgänger in Nürnberg bei Verkehrsunfall getötet
Nürnberg (ots)
Am Donnerstagmittag (25.06.2026) ereignete sich im Nürnberger Norden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw erfasste beim Abbiegen einen 14-jährigen Jungen, der hierbei tödlich verletzt wurde.
Nach aktuellem Ermittlungsstand bog ein 37-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13:20 Uhr von der Rollnerstraße nach rechts in den Nordring ab. Während des Abbiegevorgangs erfasste er aus bislang ungeklärter Ursache einen 14-jährigen Jungen, der gerade die Straße im Bereich der Fußgängerfurt überquerte.
Der 14-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er trotz intensivmedizinischer Maßnahmen seinen schweren Verletzungen.
Der 37-jährige Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.
Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führt derzeit die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.
In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen. Personen, die Wahrnehmungen zum Unfallgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg in Verbindung zu setzen.
Derzeit (Stand: 16:00 Uhr) ist der Nordring im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
Erstellt durch: Alexander Greil
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