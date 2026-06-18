Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher
Kaiserslautern (ots)
Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet bei einem 16-Jährigen unter anderem Pässe, einen Führerschein und Bankkarten sichergestellt, die nicht ihm gehören. Wie sich herausstellte, waren die Dokumente bereits im März und Mai ihren Eigentümern abhandengekommen. Die genauen Umstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren wegen Diebstahlsverdacht ein. |erf
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