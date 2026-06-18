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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag im Stadtgebiet bei einem 16-Jährigen unter anderem Pässe, einen Führerschein und Bankkarten sichergestellt, die nicht ihm gehören. Wie sich herausstellte, waren die Dokumente bereits im März und Mai ihren Eigentümern abhandengekommen. Die genauen Umstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei leitete gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren wegen Diebstahlsverdacht ein. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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