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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (574) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 20.06.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Samstag (20.06.2026) findet in der Nürnberger Innenstadt eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen: Beginn: nördlicher Lorenzer Platz - Karolinenstraße - Hefnersplatz - Ludwigsplatz - Dr. Kurt-Schumacher Straße - Kornmarkt - Grasersgasse - Frauentorgraben - Hauptbahnhof - Gleißbühlstraße - Blumenstraße - Hadermühle - Wöhrder Wiese (Ostseite)

Rund um die Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zu den oben genannten Zeiten möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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