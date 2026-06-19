Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (574) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 20.06.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Samstag (20.06.2026) findet in der Nürnberger Innenstadt eine sich fortbewegende Versammlung statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Demonstration wird sich zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen: Beginn: nördlicher Lorenzer Platz - Karolinenstraße - Hefnersplatz - Ludwigsplatz - Dr. Kurt-Schumacher Straße - Kornmarkt - Grasersgasse - Frauentorgraben - Hauptbahnhof - Gleißbühlstraße - Blumenstraße - Hadermühle - Wöhrder Wiese (Ostseite)

Rund um die Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zu den oben genannten Zeiten möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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