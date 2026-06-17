Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (572) Leichtkraftrad aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (14.06.2026) bis Montagabend (15.06.2026) entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad aus einer Tiefgarage im Nürnberger Osten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Der Geschädigte stellte sein Leichtkraftrad der Marke Aprilia, Typ Tuono 125 mit dem amtlichen Kennzeichen N-FR 72 am 14.06.2026 gegen 14:00 Uhr in der Tiefgarage eines Anwesens in der Walzwerkstraße ab. Am 15.06.2026 gegen 19:30 Uhr bemerkte er den Diebstahl des Fahrzeugs im Wert von ca. 5.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 9195 0.
Erstellt durch: Alexander Greil / bl
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