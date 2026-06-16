Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (570) Mehrere Brände entlang Ortsverbindungsstraße bei Weisendorf - Zeugenaufruf

Herzogenaurauch (ots)

Am Montagnachmittag (15.06.2026) mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Brände im Bereich von Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) löschen. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Der Leitstelle der Feuerwehr waren gegen 14:30 Uhr mehrere Brände entlang der Verbindungsstraße zwischen den Gemeindeteilen Sauerheim und Sintmann gemeldet worden. An mehreren Stellen brannte das gemähte Gras neben der Fahrbahn. Die einzelnen Brände hatten eine Ausdehnung von bis zu 30 Metern. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, die Brandstellen zügig abzulöschen.

Die Kriminalpolizei Erlangen geht von Brandstiftung aus. Erst am 08.06.2026 hatten auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in Weisendorf zahlreiche Heu- und Strohballen gebrannt (siehe Meldung 555). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Brandgeschehen wird geprüft. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die entlang der betroffenen Ortsverbindungsstraße zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

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