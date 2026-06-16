Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (570) Mehrere Brände entlang Ortsverbindungsstraße bei Weisendorf - Zeugenaufruf
Herzogenaurauch (ots)
Am Montagnachmittag (15.06.2026) mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Brände im Bereich von Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) löschen. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.
Der Leitstelle der Feuerwehr waren gegen 14:30 Uhr mehrere Brände entlang der Verbindungsstraße zwischen den Gemeindeteilen Sauerheim und Sintmann gemeldet worden. An mehreren Stellen brannte das gemähte Gras neben der Fahrbahn. Die einzelnen Brände hatten eine Ausdehnung von bis zu 30 Metern. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, die Brandstellen zügig abzulöschen.
Die Kriminalpolizei Erlangen geht von Brandstiftung aus. Erst am 08.06.2026 hatten auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in Weisendorf zahlreiche Heu- und Strohballen gebrannt (siehe Meldung 555). Ein Zusammenhang zwischen den beiden Brandgeschehen wird geprüft. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die entlang der betroffenen Ortsverbindungsstraße zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Michael Konrad
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell