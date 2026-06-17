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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (571) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots)

In der Zeit von Montagabend (15.06.2026) bis Dienstagmorgen (16.06.2026) brachen Unbekannte in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) in eine Schule ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Zwischen 20:30 Uhr (Montag) und 06:00 Uhr (Dienstag) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Schulgebäude am Hindenburgplatz. In den Innenräumen öffneten die Einbrecher einige Schränke, durchwühlten diese und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden Wertgegenstände im Wert von etwa 1000 Euro entwendet.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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