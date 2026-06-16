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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (568) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

Nürnberg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an der Kreuzung Ulmenstraße / Vogelweiherstraße in Nürnberg erlitten am Montag (15.06.2026) drei Personen leichte Verletzungen. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann mit einem VW Transporter die Vogelweiherstraße und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich befuhr eine 30-jährige Frau mit einem VW T-Cross die Ulmenstraße und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierten beide Fahrzeuge. Der 23-Jährige sowie eine weitere Person im VW Transporter und die 30-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Beide Beteiligte gaben an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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