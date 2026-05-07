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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (434) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 08.05.2026 - Verkehrshinweise

Nürnberg (ots)

Am kommenden Freitag (08.05.2026) finden in Nürnberg zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Versammlungen finden im Zeitraum von etwa 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr und von 12:15 Uhr bis 14:00 Uhr statt und führen über folgende Wegstrecken:

09:30 Uhr bis 10:00 Uhr:

Maxtor - Maxtorgraben - Rathenauplatz - Cramer-Klett-Park

12:15 Uhr bis 14:00 Uhr:

Cramer-Klett-Park - Rathenauplatz - Sulzbacher Straße - Martin-Richter-Straße - Ludwig-Feuerbach-Straße - Bayreuther Straße -Pirckheimerstraße - Maxfeldstraße - Maxtor - Webersplatz -Landauergasse - Innerer Laufer Platz - Beckschlagergasse - Innere Cramer-Klett-Straße - Cramer-Klett-Park

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es insbesondere bei der zweitgenannten Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren sowie daraus resultierenden längerfristigen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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