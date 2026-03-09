PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (221) Wer hatte Grünlicht? Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (07.03.2026) ereignete sich auf der Jansenbrücke ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizei sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gegen Mitternacht befuhr der 44-jährige Fahrer eines weißen BMW 3er die Jansenbrücke in stadteinwärts. Die Kreuzung zum Frankenschnellweg überquerte der Mann eigenen Angaben zufolge bei Grünlicht. Die 61-jährige Fahrerin eines schwarzen Skoda Fabia befuhr zeitgleich die Jansenbrücke und wollte nach links auf den Frankenschnellweg abbiegen. Auch sie gibt an, die Kreuzung bei grüner Ampelschaltung befahren zu haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf und sucht nun Zeugen des Geschehens. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 1530 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

