Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1333) Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Erlangen (ots)

Ein 22-jähriger Mann ist zwei jungen Frauen in den Sonntagmorgenstunden (30.10.2022) in Erlangen in schamverletzender Weise gegenübergetreten. Eine Polizeistreife nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest.

Die beiden Frauen waren gegen 05:00 Uhr in der Güterbahnhofstraße in ihr Fahrzeug gestiegen, als sie auf den 22-Jährigen aufmerksam wurden. Dieser wandte sich ihnen mit heruntergelassener Hose zu und nahm hierbei sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Eine in diesem Moment vorbeifahrende Streife der Verkehrspolizei Erlangen wurde von den Frauen auf die Situation aufmerksam gemacht und nahm den 22-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen diesen wird nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren geführt. Zudem musste sich der 22-Jährige einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen lassen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell