POL-MFR: (1331) Mann hantierte in Wohnhaus mit Waffe und löste Polizeieinsatz aus

Fürth (ots) - Ladendetektive eines Schuhgeschäfts benötigten am Samstag (29.10.2022) die Unterstützung der Polizei, als sie einen Ladendieb in der Fürther Innenstadt stellen wollten. Der 52-jährige Tatverdächtige hatte zuvor versucht, sich die Detektive mit einem Teppichmesser vom Leib zu halten. Der Tatverdächtige war gegen 11:30 Uhr in einem Schuhgeschäft in ...

