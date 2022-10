POL-MFR: (1330) Ladendieb zog Teppichmesser - Haftantrag gestellt

Zirndorf (ots) - Drei Jungen stehen in Verdacht, am Samstag (29.10.2022) mutwillig einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht zu haben. Neben einem stark beschädigten Auto, geht offenbar auch der Vandalismus auf einer Baustelle auf das Konto des Trios. Gegen 09:15 Uhr hatte ein Zeuge drei Jungen beobachtet, die mit einem Spaten auf ein geparktes ...

