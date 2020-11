Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1595) Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Neustadt a.d. AischNeustadt a.d. Aisch (ots)

Am Freitagnachmittag (30.10.2020) entwendete ein unbekannter Mann einer Rentnerin Bargeld, während er eine Hilfesituation vortäuschte. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 83-Jährige hatte gegen 16:20 Uhr in der Raiffeisenstraße bei einer Bank Bargeld abgehoben und in die Innentasche ihres Mantels gesteckt. Nach Verlassen der Bank wurde sie auf einem Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann zeigte ihr eine Karte und fragte in gebrochenem Deutsch nach einem Museum. Dabei trat er sehr nahe an die Rentnerin heran. Als die 83-Jährige eine Passantin ansprach, ob diese dem Mann weiterhelfen könne, ging der Unbekannte zügig davon. Erst jetzt bemerkte die Seniorin, dass das Bargeld aus ihrer Manteltasche fehlte.

Der Unbekannte soll etwa 170 cm groß gewesen sein und war dunkel gekleidet.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Rainer Seebauer/n

