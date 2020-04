Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (546) Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2020) entwendete ein 39-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Nürnberger Südstadt Zigaretten und Alkohol. Als er hierauf angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und verletzte einen Mitarbeiter.

Gegen 17:00 Uhr verließ der 39-Jährige einen Supermarkt in der Landgrabenstraße ohne die Waren bezahlt zu haben. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an, woraufhin dieser zu flüchten versuchte. Der Angestellte verhinderte dies, indem er ihn festhielt. Daraufhin versuchte der Ladendieb sein Gegenüber mehrfach ins Gesicht zu schlagen.

Der Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen der Polizei im Geschäftsbüro festgehalten werden.

Der Mitarbeiter des Supermarktes erlitt durch die Tat leichte Verletzungen.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

