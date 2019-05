Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hoher Schaden durch Einbruchsdiebstahl in Metallbetrieb

Hermersberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 24.05.19, 22.00 Uhr bis Samstag, den 25.05.19, 06.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Werkhalle eines Metallbetriebes, in der Fabrikstraße in Hermersberg ein. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist derzeit noch unklar. Die Fenster und Türen waren verschlossen und wiesen keine Hebelspuren oder Beschädigungen auf. Nachdem die Täter sich Zutritt zu der Werkhalle verschafft hatten, konnten sie von innen per Knopfdruck zwei Hallentore öffnen, wodurch das Material, überwiegend Messing, herausgeschafft werden konnte. Des Weiteren wurde ein silberfarbener Kasten-Anhänger der Marke Humbaur entwendet. Dieser wurde vermutlich zum Abtransport des Diebesgutes, ca. 8t Messing, genutzt. Das Messing wurde als Vollmaterial und in Form von Spänen in Kübeln entwendet. Des Weiteren wurde eine Bürotür gewaltsam geöffnet und das Büro komplett durchwühlt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Bereits Ende März kam es zu einem Einbruch in dieser Firma. Hier wurden zwei Fenster aufgehebelt. Es wurde jedoch nichts entwendet. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht, verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, die eventuell zum Abtransport des Diebesguten benutzt wurden oder sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

