POL-MFR: (543) Handy geraubt - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Gestern Nachmittag (23.04.2020) griff ein unbekannter Täter einen Mann in der Fürther Innenstadt an und entwendete sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 38-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er sich gegen 16:15 Uhr in der Grünanlage an der Pegnitz im Bereich der Feuerwache Fürth aufhielt. Der Unbekannte griff ihn unvermittelt von hinten an und entwendete sein Handy. Der etwa 1,90m große Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Marc Siegl

