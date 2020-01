Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (88) Raubüberfall auf Lottogeschäft - Täter festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Freitag (17.01.2020) überfiel ein 16-Jähriger ein Lottogeschäft im Nürnberger Stadtteil Wöhrd. Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnten den Tatverdächtigen kurz nach der Tat festnehmen.

Der Jugendliche betrat um kurz nach 13:00 Uhr maskiert das Lottogeschäft am Stresemannplatz. Unter Vorhalt eines Messers forderte er daraufhin die Herausgabe von Bargeld. Da der Ladeninhaber sich mit einem Reizstoffsprühgerät gegen den Überfall zur Wehr setzen wollte, flüchtete der 16-Jährige aus dem Geschäft. Ein Zeuge konnte dem flüchtenden Räuber allerdings bis in die Nunnenbeckstraße folgen. Dort verschwand der 16-Jährige zunächst in einer Berufsschule. Eine verständigte Polizeistreife nahm den Jugendlichen daraufhin in der Schule fest.

Die Beamten konnten sowohl die Maskierung als auch die Tatwaffe bei dem Festgenommenen auffinden und sicherstellen. Der Jugendliche wurde durch die Polizei einer Erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen. Anschließend übergaben die Polizeibeamten ihn an seine Eltern. Der Jugendliche muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung und Bedrohung verantworten.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell