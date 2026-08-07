POL-COE: Senden, Walskamp/ Schwarzer BMW 335I beschädigt
Coesfeld (ots)
Am Walskamp wurde am Donnerstag (06.08.26) ein schwarzer BMW 335I beschädigt. Zwischen 18.50 Uhr und 20.35 Uhr liegt die Unfallzeit. Spuren deuten darauf hin, dass das Spielgerät eines Kindes den Schaden verursacht haben kann. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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