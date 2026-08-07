POL-COE: Senden, Walskamp/ Schwarzer BMW 335I beschädigt

Coesfeld (ots) - Brutal haben zwei Unbekannte am Donnerstag (06.08.2026) eine Frau aus Ascheberg beraubt. Gegen 11.30 Uhr hielt sich die Frau in ihrer Garage auf, als die beiden Männer sie dort überraschten. Die Täter überwältigten die Aschebergerin und nahmen sie mit ins Haus. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangten die Täter Bargeld. Daraufhin durchsuchte einer der Täter das Haus nach Gegenständen, während ...

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