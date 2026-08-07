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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Walskamp/ Schwarzer BMW 335I beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Walskamp wurde am Donnerstag (06.08.26) ein schwarzer BMW 335I beschädigt. Zwischen 18.50 Uhr und 20.35 Uhr liegt die Unfallzeit. Spuren deuten darauf hin, dass das Spielgerät eines Kindes den Schaden verursacht haben kann. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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