Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Tierisches Erlebnis für Kurve kriegen-Teilnehmer

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Coesfeld (ots)

Eine Polizistin führt mit vier Jungs Schafe entlang einer Straße zu einer Wiese in der Coesfelder Bauerschaft Goxel. Sie begleiten die Tiere zu ihrer Wiese und somit in den verdienten Feierabend. Mittendrin befindet sich Mathias Mester, der mit dem Quartett zuvor ein paar spannende Stunden verlebt hat. Für die zwölf- bis sechzehnjährigen Jungs fungierte er als Motivator und Spielpartner - aus Überzeugung.

Im dritten Jahr in Folge zeigt sich Mester von der Initiative "Kurve kriegen" begeistert und ist erneut als prominenter Botschafter sowie Mentor dabei. In den ersten beiden Jahren unterstützte er die Kinder und Jugendlichen beim Backen und einem sportlichen Wettkampf. "Ich bin jedes Mal beeindruckt, wie die Kinder und Jugendlichen bei den Aktionen Gas geben und so viel von sich einbringen", so Mester. In diesem Jahr hat das Fachkräfteteam "Kurve kriegen" eine "tierische" Idee - eine Olympiade unter Einbeziehung von Enten, Hunden, Kaninchen, Hühnern und Schafen, wovon Schaf Erna in ganz besonderer Erinnerung bleiben wird. Umgesetzt hat den tierischen Plan Mathias' Schwester Melanie. Die Heilerziehungspflegerin ist Gründerin von "Vielfelltig" und hat sich auf tiergestützte Interventionen spezialisiert. Tiere und Natur sollen dabei einen geschützten Raum schaffen, in dem Entwicklung auf natürliche Weise geschehen darf. Ganz nach dem Motto "individuell, wertschätzend, ressourcenorientiert". Die Schwester des Kurve-kriegen-Botschafters Mathias Mester arbeitete im Vorfeld die Aufgaben aus, die Teamarbeit, Geschick, Sensibilität und Geduld fordern.

Für die Kinder und Jugendlichen sind das keine selbstverständlichen Attribute. Denn die Jungs haben in ihrem Leben bislang andere Erfahrungen gemacht. Sie sind Teilnehmer der Initiative "Kurve kriegen". In der Vergangenheit waren sie nicht immer auf dem richtigen Weg. Wie Kriminalhauptkommissarin Inga Brockmann von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizei Coesfeld sagt, ist eine spätere kriminelle Karriere bei Kindern und Jugendlichen oft nicht ausgeschlossen, wenn man nicht frühzeitig Hilfe und Unterstützung anbietet.

Gegen 16.30 Uhr fällt nach einem Kennenlernen der Startschuss. Mathias Mester und die Jungs sind bereit, sich den Aufgaben zu stellen. Gemeinsam suchen sie unter anderem die Lösung zur Frage, welches Tier einen Kamm trägt. Sie zeigen Geschick beim Eierlauf und messen sich darin, wer beim Dosenwerfen am schnellsten ist. Mittendrin agiert Mathias Mester als Motivator, Teamkamerad und Hilfesteller. Er hat sichtlich mindestens genauso viel Spaß wie die Zwölf-bis Sechzehnjährigen.

Schaf Erna kommentiert während der Olympiade aus der Distanz das Treiben mit einem unverwechselbaren, kräftigen, rauen Blöken, das alle vor Ort begeistert. Als es darum geht, die Schafe zurück zur Wiese zu bringen, ist das Interesse an der Begleitung von Erna entsprechend groß. Mathias Mester überlässt den Jungs den Vortritt. Ob das an einem Erlebnis liegt, das auf seinem Instagram-Kanal zu sehen ist? Dann steht das große Finale an. Nachdem alle Aufgaben bewältigt sind, müssen die Jungs noch ein Wort zusammensetzen, hinter dem sich der Ort einer Überraschung verbirgt: Heuraufe. Viele ratlose Gesichter wissen zunächst nicht einzuordnen, was damit gemeint ist. Doch einer aus der Truppe hat den entscheidenden Gedanken: "Da, wo das Heu für die Schafe liegt"!

Kurz darauf schallen "Popcorn, wir machen Popcorn!" und Jubelrufe aus einem Coesfelder Garten in den lauen Sommerabend. Zuvor hatten die Jungs eine Schatztruhe geöffnet, in der die Inhalte für Popcorn am Lagerfeuer bereitliegen. Es ist die Belohnung für eine tolle Teamleistung, die die vier Jungs im Alter von Zwölf bis sechzehn Jahren einen Nachmittag lang gezeigt haben.

Möglichkeit der Unterstützung:

Das Land Nordrhein-Westfalen finanziert die erfolgreiche und wissenschaftlich mehrfach evaluierte, kriminalpräventive Initiative "Kurve kriegen". Nichtsdestotrotz erweitern Spender oder Sponsoren die Spielräume und ermöglichen es so, auch mal etwas Außergewöhnliches zu unternehmen oder besonders teure Hilfen zu finanzieren. Wer die Initiative also finanziell unterstützen möchte, hilft dabei, passgenaue und damit wirkungsvolle Maßnahmen zu installieren. Wer diesen Schritt als Unternehmen, Organisation oder Privatperson gehen möchte, kann für ein persönliches Gespräch Kontakt zum Fachkräfteteam aufnehmen. Möglich ist das bei Kriminalhauptkommissarin Inga Brockmann unter 02541 14-399.

Information Kurve kriegen:

Im Januar 2022 startete die Initiative "Kurve kriegen" des Ministeriums des Innern NRW auch in der Kreispolizeibehörde Coesfeld gemeinsam mit dem Träger AWO Münsterland-Recklinghausen. "Kurve kriegen" ist ein bundesweit einzigartiges Programm zur Verhinderung von Jugendkriminalität. Polizeibeamte und pädagogische Fachkräfte kümmern sich gemeinsam um straffällige Kinder, Jugendliche und Familien. Ziel der Initiative ist es, dass die Kinder und Jugendlichen in einem Alter von 8-18 Jahren vor einem dauerhaften Abgleiten in die Kriminalität bewahrt werden. Die pädagogischen Fachkräfte und die Familien arbeiten dabei sehr eng zusammen, da es wichtig ist, dass die Teilnehmenden und die Familien individuell und zielgerichtet Unterstützung bekommen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.kurvekriegen.nrw.de

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