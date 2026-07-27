Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit dem Einkaufswagen auf dem OWD

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag, 24.07.2026, auf Samstag, gefährdete ein Fußgänger mit einem Einkaufswagen den Straßenverkehr auf dem Ostwestfalendamm.

Gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der mit einem Einkaufswagen den Ostwestfalendamm in Höhe der Ausfahrt zur Jöllenbecker Straße überquert. Ein Autofahrer aus Bielefeld, der in Richtung A33 fuhr, musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem Mann zu kollidieren. Zwei weitere Autofahrer konnten noch frühzeitig ausweichen.

Der polizeibekannte Mann mit dem Einkaufswagen, ein 56-jähriger Bielefelder mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sagte den Beamten, dass er sich verlaufen habe. Den Einkaufswagen habe er gefunden und mitgenommen.

Der 56-Jährige muss sich nun für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

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