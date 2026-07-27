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Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit dem Einkaufswagen auf dem OWD

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag, 24.07.2026, auf Samstag, gefährdete ein Fußgänger mit einem Einkaufswagen den Straßenverkehr auf dem Ostwestfalendamm.

Gegen 23:45 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der mit einem Einkaufswagen den Ostwestfalendamm in Höhe der Ausfahrt zur Jöllenbecker Straße überquert. Ein Autofahrer aus Bielefeld, der in Richtung A33 fuhr, musste eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem Mann zu kollidieren. Zwei weitere Autofahrer konnten noch frühzeitig ausweichen.

Der polizeibekannte Mann mit dem Einkaufswagen, ein 56-jähriger Bielefelder mit ukrainischer Staatsangehörigkeit, sagte den Beamten, dass er sich verlaufen habe. Den Einkaufswagen habe er gefunden und mitgenommen.

Der 56-Jährige muss sich nun für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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