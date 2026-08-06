Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Frau zu Hause beraubt

Coesfeld (ots)

Brutal haben zwei Unbekannte am Donnerstag (06.08.2026) eine Frau aus Ascheberg beraubt. Gegen 11.30 Uhr hielt sich die Frau in ihrer Garage auf, als die beiden Männer sie dort überraschten. Die Täter überwältigten die Aschebergerin und nahmen sie mit ins Haus. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangten die Täter Bargeld.

Daraufhin durchsuchte einer der Täter das Haus nach Gegenständen, während der andere die Frau fixierte. Die beiden Täter verließen gegen 11.55 Uhr zu Fuß das Haus in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt einen Schock und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Angaben über Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - rund 20-30 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - Muttermal auf der linken Wange, circa ein bis zwei Zentimeter groß (bei einem der Täter)

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise und fragt, wer zur Tatzeit zwei unbekannte Personen, auswärtige Fahrzeuge oder Taxis im Bereich der Straße Hoppenberg gesehen hat. Es ist möglich, dass sich die Täter im Vorfeld in dem Bereich umgesehen haben.

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