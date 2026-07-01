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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Herringen (ots)

Am Dienstag, 30. Juni, war die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kissinger Weg in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.50 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem die Einbrecher die Wohnungstür aufhebelten und sich so Zugang zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie mit Schmuck und Bargeld als Diebesgut.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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