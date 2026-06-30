Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Friesenstraße

Hamm-Herringen (ots)

In der Zeit von Sonntag, dem 28. Juni, 19 Uhr, bis Montag, dem 29. Juni, 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen geparkten Mercedes auf der Friesenstraße.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Wagen auf einem Anwohnerparkplatz an der Friesenstraße geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (rv)

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