PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Diebstahl von Weinblättern gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, wurde der Polizei gemeldet, dass eine Gruppe von mindestens sechs Personen in einem Weinberg bei Gönnheim Weinblätter von den Rebstöcken abriss und diese in mehreren Säcken sammelte.

Anschließend entfernten sich die Personen mit zwei Fahrzeugen von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Moos, PK
Telefon: 06322 963 - 0
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 13:55

    POL-PDNW: Neustadt - PKW-Fahrer und Zeugen gesucht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Bereits am 01.06.2026, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Festplatzstraße in Neustadt im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 44-jährigen Pedelec-Fahrer und einem PKW. Beim Versuch dem entgegenkommenden PKW auszuweichen, stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden. Der Arm des Pedelec-Fahrers wurde von dem PKW überfahren und hierbei verletzt. Nach einer kurzen Kommunikation mit dem ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 13:25

    POL-PDNW: PI Grünstadt: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

    Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am 05.06.2026 gegen 11:00 Uhr kam es in der Weinstraße, im Bereich zur Einmündung in die Stiegelgasse, in 67278 Bockenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Anwohnerin wurde durch einen lauten Knall auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Ein entsprechendes Fahrzeug konnte sie nicht mehr feststellen. Es entstand ein Sachschaden an ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 07:18

    POL-PDNW: Dieseldiebstahl

    Bad Dürkheim (ots) - Am 04.06.2026 wurden ca. 550 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Gabelstapler in der Bruchstraße in Bad Dürkheim entwendet. Dabei wurde u.a. ein Tankdeckel eines Gabelstaplers gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Der Tatzeitraum liegt nach bisherigem Ermittlungsstand zwischen 04:00 Uhr und 08:45 Uhr. Bei den Tätern dürfte es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Durch den Diebstahl des Kraftstoffs, sowie Beschädigung am Tankdeckel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren