Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Diebstahl von Weinblättern gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, wurde der Polizei gemeldet, dass eine Gruppe von mindestens sechs Personen in einem Weinberg bei Gönnheim Weinblätter von den Rebstöcken abriss und diese in mehreren Säcken sammelte.

Anschließend entfernten sich die Personen mit zwei Fahrzeugen von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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