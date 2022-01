Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Schlossstraße

Zigarettenautomat gesprengt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 16.01.2022, 05.38 Uhr, wurde in Nordkirchen, Schlossstraße, ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Personen gesprengt. Womit dies geschah, muss noch ermittelt werden. Anwohner wurden durch einen lauten Knall geweckt, der Automat wurde komplett zerstört. Vom Tatort soll sich ein roter Wagen entfernt haben. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell