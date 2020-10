Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siebenstücken/Betrunken Unfall verursacht

Coesfeld (ots)

Gegen 12.10 Uhr hat eine 57-jährige Autofahrerin aus Senden am Mittwoch (21.10.20) einen Leitpfosten an der Straße Siebenstücken beschädigt. Sie fuhr nach dem Unfall weiter. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten kontrollierten die Frau kurz darauf an der Steverstraße. Sie nahmen Alkoholgeruch im Atem der Sendenerin wahr. Das Ergebnis eines vor Ort durchgeführten Tests lag bei über zwei Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein sicher. Auf die 57-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.

