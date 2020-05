Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Stofftierhund gefunden - "Fridolin" möchte wieder nach Hause

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstagmittag (05.05.), gegen 12 Uhr, fand eine Streifenwagenbesatzung mitten auf der Heinrich-Campendonk-Straße im Ortsteil Rosellen einen kleinen Stoffdackel. Da der Fundhund einen verlorenen Eindruck machte und nicht wusste, wie er alleine wieder nach Hause finden sollte, nahmen die Ordnungshüter ihn mit auf die Wache. Die Polizisten tauften den freundlichen Dackel kurzerhand "Fridolin". Auf der Wache angekommen, schloss der Stofftierhund direkt neue Freundschaft mit einem Polizei-Teddy. Auch wenn die beiden seit gestern unzertrennlich sind und "Fridolin" schon viel Aufregendes bei der Polizei erlebt hat, vermisst er sein zu Hause. Der kleine Stoffdackel wartet jetzt sehnsüchtig an der Jülicher Landstraße 178 in 41464 Neuss auf sein Frauchen oder Herrchen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell