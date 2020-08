Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überholt trotz Gegenverkehr

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 18:47 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit einer 28-Jährigen als Beifahrerin in einem silbernen Mercedes-Benz Cabrio die "Bärenhalde" in Richtung Ortseingang Pirmasens. Auf diesem Streckenabschnitt wurde der 29-Jährige mehrfach durch einen 33-Jährigen Audi-A4- Fahrer genötigt, in dem der 33-Jährige dicht auf den MB auffuhr und mehrfach zum Überholen ansetzte. In der dort befindlichen Rechtskurve kurz vor Ortseingang Pirmasens und dem Kreisel "Massachusetts Avenue" überholte der 33-Jährige trotz Gegenverkehr das silberne Mercedes Cabrio. Beim diesem Überholmanöver musste der 29-Jährige Geschädigte sowie der bislang noch unbekannte Geschädigte, der zu dieser Zeit die Gegenfahrspur befuhr, stark abbremsen und jeweils nach rechts lenken, um einen Unfall zu vermeiden. Danach fuhr der 33-Jährige Beschuldigte mit seinem Audi A4 weiter, titulierte den 29-Jährigen während der Fahrt noch als "Verkehrshindernis". Die Polizeiinspektion Pirmasens sucht Zeugen, die den eigentlichen Verkehrsvorgang beobachtet haben, insbesondere den vermeintlichen Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdung. Hinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. pips

