POL-COE: Nottuln, Liegibstraße / LKW-Fahrer nach Diebstahl gesucht - Veröffentlichung eines Lichtbildes

Mit einem Lichtbild sucht die Polizei in Coesfeld nach dem Fahrer eines gestohlenen LKW. Am Samstag, 29.02.20, gegen 19 Uhr entwendeten bislang Unbekannte in Nottuln von einem Parkstreifen an der Liegibstraße eine Sattelzumaschine der Marke DAF. Der ungefähre Zeitwert des Fahrzeuges lag bei ca. 100.000 Euro. Im Anschluss an den Diebstahl wurde ein Fahrer bei einem Geschwindigkeitsverstoß am selben Tag gegen 23.45 Uhr auf der B64 in Höhe Delbrück, Kreis Paderborn abgelichtet. Nun liegt eine Genehmigung zur Veröffentlichung des Bildes vor. Die Polizei in Coesfeld bittet um Unterstützung. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.

