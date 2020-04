Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L 555 - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 12.04.2020, 15.55 Uhr, befuhr ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Coesfeld die L 555 in Coesfeld in Fahrtrichtung Rosendahl-Osterwick. Im Bereich einer leichten Linkskurve in Höhe der Einmündung L 555 / K 42 kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Dadurch erlitt der 22 jährige Mann schwere Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 555 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell