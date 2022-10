Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Rucksack und Handtasche aus Fahrzeugen entwendet - Hinweise ++ Uelzen - Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss ++ Bad Bevensen - Radfahrer angefahren ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.10.2022

Lüneburg

Radbruch - Räuberischer Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 24.10. gegen 19:00 Uhr in der Schäfer-Ast-Straße. Ein 14-Jähriger entwendete nach ersten Erkenntnissen Lebensmittel aus einem Selbstbedienungsladen und entfernte sich. In der Folge konnte er durch den 43-jährigen Ladenbesitzer in der Nähe des Bahnhofes beim Verzehr der Lebensmittel angetroffen werden. Zwei weitere Jugendliche flüchteten in der Folge. Der 14-Jährige versuchte auch zu fliehen, wurde durch den 43-Jährigen jedoch festgehalten. Dieser wurde durch den Jugendlichen daraufhin geschlagen und getreten, sodass er leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zu einer häuslichen Gewalt kam es am Abend des 24.10. gegen 23:50 Uhr im Bereich Bockelsberg. Zwischen einem 41-Jährigen und seiner 36-jährigen Partnerin kam es zu einem Streit. In dessen Zuge schlug und schubste der Mann seine Freundin. Zudem bedrohte er diese. Die 36-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der in sehr aggressiver Stimmung befindliche 41-Jährige erhielt für mehrere Tage eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Rucksack und Handtasche aus Fahrzeugen entwendet - Hinweise

Am Morgen des 24.10. kam es zwischen 09:00 und 12:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Lkw in der Wallstraße. Bisher Unbekannte entwendeten aus dem vermutlich unverschlossenen Lkw einen Rucksack aus dem Bereich des Fußraumes. Darin befanden sich unter anderem Schlüssel. Der Sachschaden liegt bei über 200 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen 08:30 und 14:00 Uhr in der Friedenstraße. Ebenfalls aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw Mercedes Vito entwendeten Unbekannte eine Handtasche. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und diverse Dokumente. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Dahlenburg - Fensterscheiben mehrerer Pkw eingeschlagen - Zeugen gesucht

Am Abend des 24.10. schlugen Unbekannte sämtliche Scheiben geparkter Pkw auf einem Parkplatz Am Markt ein. Vermutlich gegen 22:00 Uhr wurden bei einem Pkw Honda Jazz die Scheiben eingeschlagen und der Innenraum offensichtlich durchsucht. Dies wurde durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet und die Polizei informiert. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Bei zwei weiteren Pkw (Mini One/Renault Twingo) wurden ebenfalls die Scheiben eingeschlagen. Das genaue Diebesgut ist dort noch unbekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Im Nahbereich konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten vier Jugendliche/Heranwachsende kontrolliert werden. Die Polizei ermittelt.

Zu einem weiteren Einbruch in einen Lkw kam es am 24.10. zwischen 09:00 und 00:00 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Sportplatz am Dornweg. Unbekannte zerstörten die Verglasung der Fahrertür und entwendeten diverse elektronische Geräte aus der Fahrerkabine. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Brietlingen - Ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 24.10. gegen 16:45 Uhr im Bereich der Bundesstraße 209 wurde festgestellt, dass der 44-jährige Fahrer eines Motorrollers diesen ohne erforderliche Fahrerlaubnis führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Einbruch in Firmengebäude - Geringe Menge Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht vom 24.10. auf den 25.10. in der Gebrüder-Heyn-Straße. Bisher Unbekannte gelangten über einen Zaun auf das Firmengelände und dann über ein Fenster in ein Bürogebäude. Darin wurden die Räume durchwühlt und unter anderem eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 25.10. gegen 02:00 Uhr in der Gudesstraße wurde festgestellt, dass die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes eine auffällige Fahrweise aufwies. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass die 37-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und auch Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bad Bevensen - Radfahrer angefahren

Am 24.10. kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Medinger Straße. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Volvo beabsichtigte von der Gartenstraße geradeaus auf den Parkplatz eines Supermarktes zu fahren. Dabei nahm sie einem bevorrechtigten 81-jährigen Radfahrer die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro.

