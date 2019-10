POL-LG: ++ "Unstimmigkeiten" - Tatmittel: Kinderfahrrad ++ Display aus Traktor demontiert ++ Gefährliche Sachbeschädigung - Unbekannte sägen Leitpfosten ab ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Thomasburg, OT Bavendorf - Motorrad entwendet

Ein schwarzes Motorrad Vulcan Works haben unbekannte Täter zwischen dem 05.10.19, 20.30 Uhr, und dem 06.10.19, 12.45 Uhr, aus einer Werkstatt in der Straße An der Weide entwendet. Die Täter drangen gewaltsam in die Werkstatt ein, indem sie eine Tür aufbrachen. Zur Tatzeit befand sich das Kennzeichen LG - HD 69 an dem Motorrad. Es entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Oldendorf/ Luhe - Einbruch in Garage

Zwischen dem 04. und 06.10.19 brachen unbekannte Täter eine Garage im Bruchweg auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/310, entgegen.

Lüneburg - Container aufgebrochen - Reifen gestohlen

Auf dem Gelände eines Autohändlers in der August-Horch-Straße wurden zwischen dem 04. und 07.10.19 zwei Container aufgebrochen. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mehrere tausend Euro Schaden entstand auf dem Gelände eines Autohändlers in der August-Wellenkamp-Straße da unbekannte Täter zwischen dem 05. und 06.10.19 von einem VW Reifen samt Felgen abbauten und entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Gefährliche Sachbeschädigung - Unbekannte sägen Leitpfosten ab

Am 05.10.19, zwischen 21.00 und 23.40 Uhr, haben unbekannte Täter die in der Spitzkehre in Alt Garge aufgestellten Leitpfosten abgesägt. Die Täter sägten die Pfosten auf einer Höhe von ca. 20 cm ab. Es ist nur dem Zufall geschuldet, dass niemand durch die Tat geschädigt wurde, denn in der Dunkelheit waren die Metallfüße und Reste der Pfosten nur sehr schlecht zu erkennen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung aber auch Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852/978910, entgegen. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Scharnebeck - vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Am 06.10.19, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die K53 von Echem kommend in Richtung Scharnebeck. Ersten Erkenntnissen zu Folge geriet der Ford-Fahrer in einer scharfen Rechtskurve aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 49-Jährigen, die die K53 in Richtung Echem befuhr. Bei dem Unfall wurden sowohl der 66-Jährige als auch die BMW-Fahrerin schwer verletzt. Ein 14 Jahre altes Mädchen und ein 53-Jähriger, die sich ebenfalls im BMW befanden, wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden; die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Durchfahrtkontrolle

Am 07.10.19, in der Zeit von 08.00 bis 09.00 Uhr, wurde eine Durchfahrtkontrolle in der Salzstraße durchgeführt. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 17 Fahrer und Fahrerinnen angehalten, kontrolliert und gebührenpflichtig verwarnt, die die Straße unerlaubterweise nutzten.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Klein Witzeetze - Display aus Traktor demontiert

Die Führerkabine eines in Klein Witzeetze abgestellten Traktors Claas brachen Unbekannte in der Nacht zum 07.10.19 auf. Die Täter drangen in die Kabine ein und demontierten ein Display, so dass ein Schaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Hanstedt II - "Unstimmigkeiten" - Tatmittel: Kinderfahrrad

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Streit in den frühen Nachmittagsstunden des 06.10.19 in der Hanstedter Straße gegen zwei 27 und 60 Jahre alte Männer. Nach vorheriger Verabredung waren zwei 29 und 37 Jahre alte ivorische Staatsbürger gegen 14:00 Uhr nach Hanstedt II gekommen, um beim dortigen Trödelhändler einen Fernseher zu kaufen. Nachdem man sich nicht einigen konnte, wollte die beiden Ivorer das Grundstück nicht verlassen, so dass es zu einem Streit kam, in dessen Verlauf die beiden Ivorer den 27 und 60 Jahre alten Grundstückseigentümern auch mit Eisenstangen gedroht haben sollen. Die Grundstückseigentümer - serbische Staatsbürger - nutzten vermutlich ebenfalls eine Eisenstange sowie ein Kinderfahrrad und schlugen dem 29-Jährigen auf den Kopf, so dass dieser Verletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste. Parallel ermittelt die Polizei gegen die beiden Ivorer aus Uelzen wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch.

Himbergen - Einbruch in Vereinsheim

In das Vereinsheim des MTV Himbergen in der Göhrdestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.10.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, drangen ins Gebäude ein und erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Führerschein gefälscht!?" - Polizei ermittelt

Einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 06.10.19 in der Ripdorfer Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 11:45 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann einen Führerscheinsperrvermerk aufgrund eines Entzugs hatte. Bei der Überprüfung des durch den Mann vor Ort ausgehändigtem Führerscheindokuments handelte es sich nach ersten Ermittlungen vermutlich um eine Komplettfälschung. Die weiteren Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Gleich zwei Fahrer unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 06.10. bzw. in der Nacht zum 07.10.19 An den zehn Eichen bzw. in der Holdenstedter Straße. Gegen 21:30 Uhr stand ein 24 Jahre alter libanesischer Fahrer eines Pkw VW Golf unter Drogeneinfluss. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Gegen 02:30 Uhr stoppten Beamten dann in der Holdenstedter Straße eine 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf. Auch bei diesem verlief ein Urintest auf THC positiv. Beide Männer erwartet entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - "aufgefahren" - vier Verletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 06.10.19 auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Kreisverkehrs "Blaue Lagune". Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf hatte gegen 13:00 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender Pkw BMW bremsen musste und fuhr auf diesen auf. Die 19-Jährige, die 53 Jahre alte Fahrerin des BMW sowie der 54 Jahre alte Beifahrer und zwei 9 Jahre alte Kinder erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

