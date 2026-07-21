Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Fredenbecker Imbiss - zwei geparkte Autos in Stade beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Fredenbecker Imbiss

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 02:00 h und 03:00 h ist ein bisher unbekannter Täter in Fredenbeck in der Bahnhofstraße in den Außenbereich eines dortigen Imbisses gelangt, hat ein Fliegegitter von einem Fenster entfernt und dieses dann gewaltsam geöffnet. Nach dem Einsteigen in das Innere wurde dann eine Kasseneinlage mit einer geringen Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Zwei geparkte Autos in Stade beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bisher unbekannter Täter in Stade zwei Autos beschädigt. In der Freiburger Straße schlug oder trat der Unbekannte gegen den rechten Seitenspiegel eines dort an der Fahrbahn abgestellten Jeep Avenger und in der Parkstraße wurde bei einem dort geparkten VW-Up die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

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