Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Kutenholz, Einbrecher in Stader Vereinsheim und Gaststätte, Auto in Horneburg aufgebrochen

Stade (ots)

1. Dieseldiebe in Kutenholz

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16:00 h bis Freitagmorgen, 07:00 h sind bisher unbekannte Täter in Kutenholz in der Straße "Binnenweide" widerrechtlich auf das Gelände der dortigen Pipelinebaustelle gelangt und haben dort den Tank einer Grundwasserpumpe und eines Dieselspeichers geknackt und dann daraus anschließend ca. 1.400 Liter Kraftstoff abgepumpt, umgefüllt und entwendet.

Die Täter müssen dazu mit einem passenden Transportfahrzeug und/oder einen Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, die mit dem Dieselklau in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04149-933510 bei der Polizeistation Fredenbeck zu melden.

2. Einbrecher in Stader Vereinsheim und Gaststätte

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen kurz nach 02:00 h sind unbekannte Täter in Stade in der Straße "Am Exerzierplatz" auf das dortige Sportgelände des VfL Güldenstern Stade gelangt und haben eine Tür zum dortigen Vereinsheim aufgebrochen und sich gewaltsam Zutritt zur Gaststätte "Güldenstern-Casino" verschafft.

Was der oder die Einbrecher bei der anschließenden Durchsuchung im Inneren erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Auto in Horneburg aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Horneburg in der Stader Straße einen dort in einer Parkbucht abgestellten Opel Astra Station Wagon geöffnet und dann im Inneren nach dem Abmontieren der Verkleidung mehrere Kabel durchtrennt.

Ob damit versucht werden sollten das Fahrzeug kurzzuschließen und zu entwenden steht noch nicht fest. Anschließend wurden beide Kfz-Kennzeichen entwendet, das Auto blieb aber am Tatort stehen.

Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950

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